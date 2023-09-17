Они начали процесс учета и изъятия автобусов и грузовиков.

Российские оккупанты на фоне значительных потерь образовали "военные комиссариаты" для изъятия гражданской техники в пользу армии.

"Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает продуцировать и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска", - сообщает "Центр национального сопротивления".

Как отмечается, в первую очередь захватчики пытаются отобрать технику на оккупированной территории, чтобы как можно быстрее передать ее подразделению и не создавать лишнего напряжения на территории РФ.

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"В частности стало известно, что образованные оккупантами "военные комиссариаты" на ВОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск", - рассказали в ЦНС.

Война в Украине - последние новости

Общие потери РФ в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляет около 272 тысяч 320 человек. Также уничтожено 4620 танков врага (+4 за минувшие сутки), 8828 боевых бронированных машин (+4 за сутки), 6003 артиллерийские системы (+15), 776 реактивных систем залпового огня (+2), 523 средства ПВО (+2), 4742 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 8537 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+12), и 896 единиц специальной техники (+5).

По словам экспертов, развязка контрнаступления уже близко, обе армии задействовали стратегические резервы.

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