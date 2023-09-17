По словам аналитика, успех в этой битве в конечном итоге получит тот, кто более экономно тратил военные ресурсы и солдат.

Летнее контрнаступление ВСУ приближается к своей финальной стадии, ведь обе стороны задействовали стратегические резервы. Теперь все решится тем, у кого резервы кончатся раньше. Такое мнение в интервью Spiegel высказал авторитетный военный аналитик, директор программы изучения России в американском правительственном центре Военно-морских анализов Майкл Кофман.

"Оно (контрнаступление ВСУ) вступает в решающую фазу. Трудно оценить, когда наступательная операция может кульминировать или закончиться, эти вещи, как правило, не происходят линейно, но очевидно, что мы приближаемся к последним этапам этой операции", – заявил он.

Кофман отметил, что есть признаки привлечения стратегических резервов обеими сторонами, поэтому финал битвы будет определен тем, кто лучше распоряжается своими силами и кто истощится первым.

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"Я думаю, что существует реалистичная возможность прорыва украинских сил через российские линии. Безусловно, за последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась. Военные действия, конечно, могут происходить нелинейно. Если российские военные истощены, и у них не будет дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить российские силы в ненадежное положение", – заявил он.

Впрочем аналитик подчеркнул, что реальная война – "это не салонная игра", в которой можно относительно легко предсказать результаты.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, сторонние наблюдатели подтверждают постепенное расширение украинского клина в российской обороне на Запорожье. Из-за нехватки подкреплений россияне не могут эффективно воспользоваться всеми преимуществами, которые дают им построенные укрепления.

Чтобы не допустить украинского прорыва, российское командование перебрасывает на юг наиболее боеспособные подразделения, которые до сих пор находились на Донбассе.

По данным британской разведки, сейчас россияне спешно укрепляют оборонительные позиции вокруг оккупированного Токмака, опасаясь, что украинская армия вскоре может подойти к этому городу.

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