Противник потерял орудия и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Российские оккупанты понесли очередные потери на Херсонском направлении. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки на этом фланге фронта ликвидировано 38 оккупантов.

Также уничтожены пять вражеских орудий, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и лодка.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено", - рассказали военные.

Видео дня

Отмечается, что корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 13 единиц: 9 кораблей - в Черном море и 4 - в Азовском. Ракетоносители оккупантов заведены в пункты базирования.

В то же время, за прошедшие сутки противник нанес два авиационных удара с применением трех управляемых авиабомб по жилому сектору города Берислав и в район Львовского Херсонской области. Ранено гражданское лицо, повреждены 17 домов и здание лицея.

Всего за 16 сентября враг совершил 75 артиллерийских обстрелов с использованием около 450 снарядов, в том числе 7 обстрелов по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за сутки отбили 13 атак российских захватчиков в районе Клещиевки Донецкой области, украинские защитники вытесняют там противника с занимаемых позиций. Отмечается, что оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области.

Также, в зоне ответственности группы войск "Таврия" на Марьинском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки - в этом районе враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: