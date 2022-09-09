Также они заставляют женщин выведывать информацию об украинских военных, угрожая забрать детей.

Российские оккупанты вывезли силой более 100 детей, родители которых лишены родительских или опекунских прав, из Луганской области в Российскую Федерацию.

Об этом во время эфира информационного телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Есть у нас факты, что рашисты более 100 детей, родители которых лишены родительских или опекунских прав, вывезли в Россию. Также были факты в Рубежном, когда забирали детей у женщин, а женщин отправляли на блокпосты Вооруженных сил Украины, чтобы они выясняли количество украинских военных, сколько и какая техника, и угрожали, что если не будет информации, то детей заберут или даже убьют", - рассказал Гайдай.

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Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия похищает украинских детей на оккупированных территориях и отдает на усыновление в российские семьи.

В Краснодарском крае сообщали, что более 1000 детей из Мариуполя вывезли в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили россияне. Сообщалось, что более 300 украинских детей еще ждут "знакомства со своими новыми семьями".

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что оккупанты угрожают родителям на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья отправить их детей в интернаты.

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