Жителей города доставляют в Лефортово.

Рашисты с момента оккупации Мелитополя задержали более 500 человек. Сейчас в плену находятся более 70 жителей города. И среди них есть те, кого вывезли в Москву для приговора к пожизненному заключению.

Такой информацией поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии "Радио Свобода".

"Сегодня в плену находятся чуть более 70 человек. Они находятся в разных городах. Кто-то роет окопы возле Полог, кто-то сидит в комендатуре города Мелитополя, а кто-то неизвестно где. Также есть такие события, когда людей, наших мелитопольцев, перевозят в Москву, в Лефортово, в СИЗО, чтобы выносить приговоры им к пожизненному заключению", — заявил Федоров.

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По словам мэра, сильнее всего оккупанты давят на работников сферы образования, которые отказываются сотрудничать с ними.

Напомним, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что фильтрацию на временно захваченных территориях Украины контролируют чиновники из администрации Владимира Путина. По разным оценкам, РФ принудительно депортировала от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан нашей страны. Чаще всего их отправляют в депрессивные регионы на Дальнем Востоке.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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