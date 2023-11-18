В частности, в районе Авдеевки отбито 23 атаки врага, а в районе Марьинки - отбита 21 атака.

Российские захватчики в течение текущих суток продолжали безуспешно штурмовать позиции Сил обороны Украины на линии фронта. В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 6 атак. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Терны, Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них: Макеевка, Невское Луганской области и Ямполовка, Торское, Дубрава, Спорное Донецкой области.

Видео дня

Кроме того, на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности: Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов восточнее Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 23 атаки. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка.

К тому же, на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбито 3 атаки. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них: Луговское, Орехов, Новоданиловка, Работино, Каменское, Приморское Запорожской области.

При этом, на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Михайловка, Тягинка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отмечается в сводке.

Отдельно сказано, что в районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, самовольно покинувших боевые позиции.

Война в Украине - российские потери

Как сообщал УНИАН, количество уничтоженных оккупантов увеличивается немыслимыми темпами и за треть ноября их число уже больше, чем за некоторые предыдущие месяцы.

Военный аналитик Александр Коваленко пояснил, что это связано в первую очередь с перегруппировкой механизированной компоненты по ряду направлений, а на самом ожесточенном - Авдеевском, накоплением перед очередной волной наступления. Именно поэтому, чтобы не уменьшать ритм давления, оккупанты нещадно в поле гонят человеческий ресурс в наступление.

По данным Генштаба по состоянию на утро 18 ноября, количество ликвидированных захватчиков на украинской земле достигло 317380 лиц. Это показатель с учетом российских потерь за минувшие сутки, которые составили 620 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: