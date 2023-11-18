Он отметил, что это связано с перегруппировкой оккупантов по ряду направлений, а на Авдеевском - накоплением перед очередной волной наступления.

Количество уничтоженных оккупантов увеличивается немыслимыми темпами и за треть ноября их число уже больше, чем за некоторые предыдущие месяцы. С чем связан такой небывалый рост потерь в живой силе – объясняет военный аналитик Александр Коваленко.

Так, анализируя потери России с начала месяца, Коваленко отметил сокращение в атаках механизированной компоненты и явный дисбаланс между потерями в живой силе и технике.

"В первую очередь это обусловлено перегруппировкой механизированной компоненты по ряду направлений, а на самом ожесточённом - Авдеевском, накоплением перед очередной волной наступления. Именно поэтому, чтобы не сбавлять ритм давления, нещадно в поле гонят людской ресурс", - объяснил эксперт.

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Он прогнозирует, что показатель уничтоженных оккупантов за ноябрь может оказаться "крайне высоким, если не вовсе – рекордным".

Потери РФ в Украине - последние данные

Сегодня потери РФ на украинском фронте пересекли новую "тысячную" границу и составили 317 380 оккупантов. При этом за сутки "отминусованы" 620 солдат РФ. В то же время до этого несколько дней подряд суточные потери оккупантов стабиольно превышали отметку в тысячу человек.

Сейчас тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ смогли создать плацдарм.

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