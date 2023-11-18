Генштаб опубликовал новую статистику потерь армии РФ.

За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 620 оккупантов. Таким образом потери РФ на украинском фронте пересекли новую "тысячную" границу и составили 317 380 оккупантов.

Накануне цифра потерь личного состава РФ достигала 316 760 человек. Новую статистику утром 18 ноября опубликовал Генштаб ВСУ.

Актуальные потери России в Украине от 24.02.22 составляют:

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Личного состава - около 317380 (+620) человек;

танков - 5422 (+7) ед;

боевых бронированных машин - 10141 (+9) ед;

артиллерийских систем - 7726 (+14) ед;

РСЗО - 896 (+1) ед;

средства ПВО - 586 (+1) ед;

самолетов - 323 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5726 (+17);

крылатые ракеты - 1563 (+0);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10091 (+14) ед;

специальная техника - 1090 (+4).

Авиация ВСУ внесла вклад в потери России

Напомним, за минувшие сутки ракетные войска Украины и авиация ВСУ внесли свой вклад в статистику фронтовых потерь РФ. Было реализовано 10 авиаударов по районам сосредоточения личного состава врага. По итогу, РФ потеряла 2 зенитно-ракетных комплекса.

Также ракетные войска ударили по 3 районам дислокации оккупантов и их техники в Украине.

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