Оккупанты активизировали дистанционное минирование местности и гражданской инфраструктуры российскими минами ПОМ-2.

Российско-оккупационные войска с начала года сбросили на подконтрольную правительству Украины территорию на Донбассе более 50 мин.

Читайте такжеВ Донецкой области прогремел взрыв на кладбище, погиб мирный житель (фото)Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на Facebook-странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупационные войска активизировали дистанционное минирование местности и гражданской инфраструктуры на подконтрольной правительству Украины территории российскими минами ПОМ-2.

С начала текущего года с помощью различных систем доставки (переносные комплекты минирования, БПЛА, гранаты РПГ) враг сбросил более 50 таких мин с затертой маркировкой, пытаясь скрыть страну и завод их производства.

Зафиксированы факты дистанционного минирования оккупантами населенных пунктов Майорск, Зайцево, Хутор Вольный. В результате срабатывания одной из дистанционно установленных мин погиб гражданский житель Хутора Вольный.

«Зафиксированы и другие способы минной войны, которая ведется оккупантами. Это, в частности, заброски на подконтрольную территорию взрывных устройств, замаскированных под игрушки, а также предметы быта, которые могут вызвать интерес мирных жителей», - говорится в сообщении.

Так, 2 мая на грунтовой дороге неподалеку от населенного пункта Широкая Балка украинские военнослужащие обнаружили детский музыкальный проигрыватель. Предмет был уничтожен с помощью «саперной кошки», в результате чего он взорвался.

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Автор: Виктория Токарева