Признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет.

24 января российские оккупанты массово утверждали, что они якобы начали наступление на Угледар (город в 28 километрах к юго-западу от Донецка). Однако на самом деле это лишь попытка создать "позитивный нарратив" на фоне отсутствия прогресса рашистов в Бахмуте, отметили в Институте изучения войны (ISW).

Так, российские пропагандисты утверждали, что российские военные 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "прорвали оборону" Украины в районе Угледара и "продвинулись" севернее Павловки, а также западнее Николаевского. Свои заявления они пытались подкрепить словами командира рашистского батальона "Восток" Александра Ходаковского. Однако тот отредактировал свой первоначальный пост в социальных сетях и удалил упоминания о конкретных российских подразделениях. Также пропагандисты говорили о том, что российские военные якобы продолжают наступательные операции в направлении Угледара, а также в районе Великой Новоселки.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждения о локализованных российских наступлениях без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", - отметили в ISW.

Видео дня

Помимо этого, эксперты указали на то, что признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет. Все дело в том, что рашисты потратили много сил на это еще в ноябре.

"155-я бригада морской пехоты ранее сильно деградировала в ходе наступательных операций в районе Угледара в ноябре 2022 г. и вряд ли сможет возобновить новое наступление на этом участке фронта. Независимо от того, ведут ли российские войска локальные наступательные операции в районе Угледара, или российские источники преувеличивают активность России на этом участке фронта, усилия России, вероятно, сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновления наступления России на западе Донецкой области", - считают аналитики.

Новости Бахмута

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что официальные лица США и запада якобы призывают Украину переключить свое внимание с жестоких многомесячных боев в Бахмуте на приоритетное потенциальный наступление на юге. Однако Зеленский считает, что защита Бахмута даст нашей стране больше шансов вернуть себе весь Донбасс.

Также стало известно, что ВСУ разнесли наблюдательный пункт РФ под Бахмутом. Защитники Украины ликвидировали 25 оккупантов, это попало на видео. Вчера рашисты пытались наступать на трех направлениях, в том числе на Бахмутском, однако наши защитники отбили атаки врага.

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