Еще восемь жителей Донецкой области получили ранения.

За сутки, 20 декабря, российские оккупанты множество раз обстреляли территорию Донецкой области. Они убили двух гражданских в Угледаре и Торском, а также ранили еще восьмерых человек в других населенных пунктах региона.

Информацией об этом поделился глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в официальном Telegram-канале. Председатель написал: "За 20 декабря россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Угледаре и Торском. Еще 8 человек в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Отдельно Кириленко отметил найденные правоохранителями тела двух гражданских в Святогорске. Они были убиты рашистами во время оккупации города.

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Прошлой ночью оккупанты атаковали центр Курахово. В результате был ранен один человек и повреждены жилые дома.

За сутки 20 декабря рашисты десятки раз обстреляли территорию Херсонской области, включая Херсон. Они убили одного гражданского и ранили еще двух. Зафиксированы также повреждения множества жилых домов и других объектов.

По территории Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской громад Днепропетровской области оккупанты за сутки выпустили 70 снарядов. В результате были частично разрушены разные здания.

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