Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города.

ВСУ уничтожают технику российской оккупационной армии в Северодонецке, в частности сегодня украинские бойцы разрушили вражеские укрепления в восточной части города.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и обнародовал соответствующее видео.

"День 102: ВСУ ликвидируют оккупантов в Северодонецке. Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города. Обнародовано видео уничтожения техники рашистов в восточной части города", - отметил он.

"В результате точной работы уничтожены укрепления, две БМП-1 и легковые автомобили противника", - сообщает 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Напомним, по данным Гайдая, сейчас все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка. Оккупационные войска контролировали 70% территории Северодонецка, в течение последних двух дней украинская армия отбросила их, город разделен пополам.

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