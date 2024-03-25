Враг пытается оправдать свои удары по гражданской инфраструктуре фотошопами.

В Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опровергли распространяемое россиянами заявление, что ракетами утром уничтожили в Киеве штаб общественной обороны. Об этом говорится в сообщении Центра в Telegram.

"Россияне распространяют фейк, что во время утренней ракетной атаки был поражен штаб общественной обороны, который якобы находился возле общежития Академии им. Бойчука. На самом деле никакого штаба гражданской обороны возле общежития нет, что подтверждают карты Google maps", - отмечают в СНБО.

При этом обнародован сфальсифицированный россиянами снимок месяца удара со ссылкой на Google maps.

Видео дня

Центр противодействия дезинформации отмечает, что генерируя такие фейки в фотошопе, враг пытается оправдать свои коварные удары по гражданской инфраструктуре.

Удар по Киеву 25 марта

Как сообщал УНИАН, 25 марта российские войска запустили две баллистические ракеты по Киеву из Крыма.

Взрывы в городе прогремели почти одновременно с сигналом о воздушной тревоге. Известно, что от атаки пострадали 10 человек. В результате ракетного удара по столице: в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание и там сейчас еще продолжаются спасательные работы; в Соломенском районе повреждены два частных дома; в Дарницком - падение обломков на территорию частной застройки.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что в Киеве враг разрушил часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука (Печерский район).

"Во время утреннего обстрела Киева в результате падения обломков ракеты, которую выпустила российская федерация, в Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса", - говорится в сообщении на сайте.

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения. Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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