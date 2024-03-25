Россияне научились запускать данные ракеты с сухопутных носителей, отметил обозреватель Коваленко.

Судя по всему, утром 25 марта российские войска запустили по Киеву из Крыма ракеты 3М22 "Циркон".

"Теперь можно точно говорить о том, что у российских оккупационных войск есть возможность запускать данные ракеты с сухопутных носителей, о чем ранее детально не сообщалось, - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. - Мобильная это пусковая или контейнерного-стационарного типа, другой вопрос. Но факт остается фактом - такая возможность у оккупантов есть".

При этом эксперт резко высказался в адрес западных партнеров Украины.

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"Враг развивается, эволюционирует, а что вы? Украина на третий год войны не имеет возможности защитить свои города от всей номенклатуры российских ракет, хотя у вас есть весь необходимый инструментарий эшелона", - посетовал Коваленко.

При этом он задался вопросом, чего Западу хочется больше: чтобы Украина победила Россию, и воцарился мир, или чтобы Украина проиграла и завтра 3М22 "Циркон" прилетал по Варшаве, Будапешту, Милану, Сантропе?

"Шевелите батонами, круасано-еды и спагетти-маны. На бургер-менов рассчитывать уже не стоит, выживание прямо здесь и сейчас или вторая мировая до западного побережья и очередной "День-Д", - добавил Коваленко.

Удар по Киеву 25 марта - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 марта в Киеве прозвучала серия взрывов.

Позже стало известно, что система ПВО сбила две баллистические ракеты.

К 12:00 сообщили о 10 пострадавших людях в столице.

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