Травмирована заведующая лабораторией Академии, ее госпитализировали.

Вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

"Во время утреннего обстрела Киева в результате падения обломков ракеты, которую выпустила российская федерация, в Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса", - говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения. Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительной информации, погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

В МКИП добавили, что в кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры для осуществления противоаварийных работ на разрушенных объектах.

Ракетная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 марта, в Киеве прогремела серия взрывов.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в нескольких районах столицы, в частности в Печерском. В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание.

По словам Кличко, попаданий в многоэтажные жилые дома нет, как и жертв. Известно о пяти пострадавших, двое из которых - в больнице.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

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