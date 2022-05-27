В обратном направлении враг продолжает вывозить сельскохозяйственную продукцию из Херсонщины.

Попытки оккупантов подойти к позициям ВСУ на Херсонщине и Николаевщине потерпели неудачу.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг", информируя о текущей оперативной обстановке на юге Украины.

Как отмечается, из-за "трескучего разгрома" попыток врага продвигаться, он начал подтягивание резерва из Крыма. А в обратном направлении захватчики продолжают вывозить сельскохозяйственную продукцию из Херсонщины.

В Николаевской области накануне вечером состоялись обстрелы Куцурубской и Широковской общин. Также над акваторией Очакова работали подразделения противовоздушной обороны. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстреливать временно захваченные населенные пункты и заявлять местным жителям, что это делают ВСУ. Стабильно тяжелой является ситуация в общинах, граничащих с соседними областями. Оккупанты не выпускают местных жителей, которые пытаются эвакуироваться, зато своими варварскими поступками и преступными действиями ухудшают экологическую и безопасную ситуацию в регионе.

"На Каховской ГЭС уже созданы предпосылки для затопления нескольких населенных пунктов, ведь подтопление Каховки уже началось. А нестабильная работа ГЭС может спровоцировать стихийное бедствие вокруг Каховского водохранилища, в котором содержится ориентировочно 18 кубических километров воды", - отмечает командование.

По информации ОК "Юг", на море враг имитирует бурную деятельность по организации так называемых гуманитарных коридоров для вывода иностранных гражданских судов из украинских портов.

"При этом ту самую контртеррористическую операцию, которую провозгласили рашисты в украинском территориальном море в начале марта, они так и не завершили до сих пор. Минирование моря также остается открытым вопросом. Поэтому, попытка сыграть на гуманности, на самом деле может быть ничем иным как возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения", - отмечает командование.

Также отмечается, что на высоком уровне остается вероятность ракетных ударов с моря, поскольку начеку находятся как ракетные корабли, так и стратегическая авиация, береговые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их домой.

Вас также могут заинтересовать новости: