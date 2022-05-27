Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.

Российские захватчики побуждают крымчан к принудительному донорству крови.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови во временно оккупированном Крыму. Главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг", - заявила омбудсмен.

По ее словам, в Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится до 40 человек.

"Чтобы пополнить банк крови, оккупационная власть требует от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать любой – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится. Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", - сообщила Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что в Государственной думе России предлагают заставить пленных украинских военнослужащих сдавать кровь для раненых оккупантов.

Она подчеркнула, что практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях.

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