Оккупанты под Покровском едят снег и ищут еду в рюкзаках 'двухсотых', - военный

Кроме того, российские пленные рассказали, что оккупанты нередко страдают от обморожения.

Российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.

Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По его словам, о проблемах российской армии на этом направлении рассказывают пленные оккупанты.

"Пленные с Покровского направления жалуются на постоянные обморожения и отсутствие провизии, рассказывают что вместо воды едят снег, если повезет топят его, еду собирают по рюкзакам 200-х и эвакуированных 300-х", - отметил "Осман".

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По данным Генштаба ВСУ, противник значительно активизировал усилия по всей линии фронта. Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении. Всего произошло 250 боевых столкновений.

Между тем Силы обороны продолжают наносить потери врагу. На Торецком направлении украинские военные уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж оккупантов был замаскирован в мусоре.

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