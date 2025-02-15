Гетьман отметил, что о контрнаступлении на том направлении речь не идет.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на Покровском направлении и установить контроль над важными логистическими путями. Под Покровском Донецкой области точатся интенсивные бои.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДOM военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, Покровск стал для россиян "делом принципа".

"Во-первых, они за него уже полгода воюют, просто взять и отойти, учитывая огромные потери, они уже не могут. Потому что трудно будет объяснить и своим людям, и пропагандистским каналам, почему так происходит, почему решили не атаковать. Во-вторых, мне почему-то кажется, что дело не в Покровске. Это мог быть другой населенный пункт, например, Константиновка или Мирноград. Но на взятие этого населенного пункта были брошены наиболее подготовленные и наиболее многочисленные силы. Поэтому сейчас Покровск для них важен, скорее всего, не по военным соображениям, а по политическим", – пояснил он.

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По его словам, оккупанты контролируют дорогу Покровск-Константиновка – пока что в одном месте. И этот факт негативно влияет на логистические возможности украинской армии.

Но несмотря на такие обстоятельства у Сил обороны на Покровском направлении есть успехи. Вероятно, теперь по-другому планируют военные операции, считает Гетьман.

"Лучшая защита – это нападение. Этим и вызваны прежде всего некоторые успехи Сил обороны на этом направлении. Но сразу же отмечу: украинская сторона не ведет контрнаступление. Это контрудары как элемент активной обороны, во время которых удается отбить утраченные позиции. Это тактика активной обороны. И она достаточно успешна. Если смотреть на карту боевых действий – линия фронта здесь постоянно меняется и на некоторых участках Силы обороны действительно продвинулись вперед", – резюмировал военный аналитик.

Война в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия. Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении. Всего произошло 250 боевых столкновений.

Между тем Силы обороны продолжают наносить потери врагу. На Торецком направлении украинские военные уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж оккупантов был замаскирован в мусоре.

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