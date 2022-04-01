Удар был осуществлен из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма.

Оккупанты осуществили удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Только что противник осуществил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма", - сообщил Марченко.

По его данным, в результате авиаудара, есть пострадавшие, однако точное количество неизвестно.

"Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", - подчеркнул Марченко.

Напомним, в Одесском порту нашли "русский" металл: его хотят национализировать. ГБР обратилось к руководству Одесской областной военно-гражданской администрации с инициативой о принудительном изъятии продукции.

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