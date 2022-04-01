Работникам горисполкома предложили "сотрудничать" с захватчиками.

В Каховке Херсонской области российские оккупанты поставили новую "власть".

Об этом сообщается на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

1 апреля вооруженные захватчики зашли в здание Каховского горисполкома. Отмечается, что с ними находились несколько местных жителей.

"Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями. Военными РФ сообщено, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег", - говорится в сообщении.

Работникам горисполкома угрожали увольнением, если они откажутся "сотрудничать" с оккупантами.

"Руководство Каховской городской территориальной общины отказалось от предложения", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватнические войска развернули логистическую базу в районе Новой Каховки.

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