Партизаны нашли минимум четыре такие позиции.

Оккупанты готовятся оборонять пляжи Евпатории (Крым) от атаки Вооруженных сил Украины.

Как сообщают партизаны движения "АТЕШ", в Евпатории россияне оборудовали огневые позиции на набережной Независимости. Агенты иронично добавляют, что название набережной "очень символично".

"Сообщается, что там оборудовано 4 огневые позиции. Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть", - говорится в сообщении.

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Что происходит в Крыму сейчас

На территории оккупированного Крыма атмосфера среди захватчиков становится все более удручающей, особенно, после операции "Крабовая ловушка". Разведка фиксирует все перемещения российских оккупантов в Крыму, а ВСУ используют эти разведывательные данные.

22 сентября ВСУ поразили штаб Черноморского флота в Севастополе, а также атаковали запасной командный пункт ЧФ.

Военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что у российских захватчиков возникли проблемы из-за уничтожение штабов Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе и возле него. Было уничтожено дорогостоящее оборудование связи, которое невозможно восстановить очень быстро.

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