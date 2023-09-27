Украинская разведка фиксирует все перемещения российских оккупантов в Крыму.

На территории оккупированного Крыма атмосфера среди захватчиков становится все более удручающей, особенно после операции "Крабовая ловушка".

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб Черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, которого цитирует информагентство "Защитник".

По его словам, разведка фиксирует все перемещения российских оккупантов в Крыму, а ВСУ используют эти разведывательные данные. Черняк убежден, что единственный безопасный вариант для оккупантов в Крыму - это перебазироваться со своим ржавым хламом прочь с полуострова. Он также упомянул список приоритетных военных объектов врага, подлежащих поражению.

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"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, свидетельствующие об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - пояснил представитель ГУР.

Кроме того, он рассказал, что кодовые названия для спецопераций придумывают обычно офицеры-исполнители. Каждая из них имеет подчеркнуть значение, а также символизм операции.

"Например, спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, поэтому пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - подчеркнул представитель ГУР.

Удары по Крыму

22 сентября ВСУ поразили штаб Черноморского флота в Севастополе, а также атаковали запасной командный пункт ЧФ.

Военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что у российских захватчиков возникли проблемы из-за уничтожение штабов Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе и возле него. Было уничтожено дорогостоящее оборудование связи, которое невозможно восстановить очень быстро.

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