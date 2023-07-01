Захватчики собираются кремировать около 50 тел погибших российских военнослужащих.

На территории оккупированного Бердянского порта в Запорожской области российские захватчики обустроили крематорий для кремации погибших на фронте россиян.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории", - сказано в сводке.

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В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта.

"В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг. Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета", - говорится в сводке.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска пытаются скрыть последствия теракта на Каховской ГЭС. В частности, захватчики привезли в одно из сел Херсонщины передвижной крематорий. Оккупанты сжигают тела погибших жителей без идентификации.

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