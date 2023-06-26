Оккупанты сжигают тела погибших жителей без идентификации.

Российские оккупационные войска пытаются скрыть последствия теракта на Каховской ГЭС. Захватчики привезли в одно из сел Херсонщины передвижной крематорий.

Как рассказала в эфире телеканала "Эспрессо" депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий, оккупанты сжигают тела людей, погибших после подрыва россиянами Каховской ГЭС в начале июня. При этом захватчики даже не устанавливают личности погибших.

"Инфекционная больница на правом берегу Днепра готова принимать людей. Что касается левого берега – я стопроцентно знаю, что там делают прививки от гепатита A и холеры. Россияне привезли там в один из поселков передвижной крематорий и сжигают просто погибших людей без идентификации. Там страшная ситуация. На правом берегу пока все хорошо", – подчеркнула чиновница.

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Подрыв Каховской ГЭС: ситуация на оккупированной территории

6 июня 2023 года российские оккупанты пошли на очередное военное преступление – взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате теракта начался неконтролируемый спуск воды, затопило десятки населенных пунктов как на оккупированной, так и на подконтрольной территории.

19 июня депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в оккупированных Олешках начали хоронить погибших. По его словам, количество жертв на захваченной территории Херсонщины будет катастрофическим.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Олешках могли утонуть более 500 украинцев. Оккупанты отказали в эвакуации тем жителям, кто не имеет российского паспорта.

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