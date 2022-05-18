РФ обустраивает дополнительные огневые позиции на границе с Украиной / facebook.com/DPSUkraine

Российские оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, подразделения Вооруженных сил России, которые дислоцированы в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил России.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.

Читайте также:
Не только Макрон: другие политики ЕС тоже предлагали Украине пойти на уступки ради Путина - Подоляк
Не только Макрон: другие политики ЕС тоже предлагали Украине пойти на уступки ради Путина - Подоляк
Решение за военными: в России пообещали сюрприз Финляндии за вступление в НАТО
"Решение за военными": в России пообещали "сюрприз" Финляндии за вступление в НАТО
Зачем Турции блокировать расширение НАТО
Зачем Турции блокировать расширение НАТО
Эксперт оценил возможность удара Украины по Крымскому мосту
Эксперт оценил возможность удара Украины по Крымскому мосту
Стало известно, на сколько в Украине продлят военное положение и мобилизацию
Стало известно, на сколько в Украине продлят военное положение и мобилизацию
Удар России по Львовской области: на границе с Польшей уничтожают остатки ракет
Удар России по Львовской области: на границе с Польшей уничтожают остатки ракет

Позже на востоке нашей страны противник пошел в наступление. Впоследствии украинским воинам удалось отбросить врага от Харькова.

Сегодня Генштаб сообщил об освобождении населенного пункта Дементиевка в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: