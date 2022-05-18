В приграничных районах Белгородской и Воронежской областей враг продолжает поддерживать в готовности к применению подразделения противовоздушной обороны.

Российские оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, подразделения Вооруженных сил России, которые дислоцированы в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил России.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.

Позже на востоке нашей страны противник пошел в наступление. Впоследствии украинским воинам удалось отбросить врага от Харькова.

Сегодня Генштаб сообщил об освобождении населенного пункта Дементиевка в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: