Российские оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, подразделения Вооруженных сил России, которые дислоцированы в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.
На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил России.
Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.
Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.
Позже на востоке нашей страны противник пошел в наступление. Впоследствии украинским воинам удалось отбросить врага от Харькова.
Сегодня Генштаб сообщил об освобождении населенного пункта Дементиевка в Харьковской области.
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