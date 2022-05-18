Украинские войска освободили населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
По его данным, на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений украинских войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
"По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", - добавили в Генштабе.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину ранним утром 24 февраля.
Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.
Позже на востоке нашей страны противник пошел в наступление. Впоследствии украинским воинам удалось отбросить врага от Харькова.
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