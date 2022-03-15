Потери врага подсчитываются.

Оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков, но Вооруженные силы Украины отбросили врага за пределы его предыдущих позиций.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в первой половине дня ожесточенно сражались с оккупантами и в Русских Тишках. "Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных сил так же заставили противника отступить на прежние позиции", - написал Синегубов.

Потери врага подсчитываются, добавил он.

Что предшествовало

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сегодня отметили, что российские оккупанты планируют усилить группировку своих войск на Харьковском направлении.

Оккупационные войска продолжили наносить ракетно-бомбовые удары, обстрелы из артиллерии и танков гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.

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