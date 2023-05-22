За последние сутки ВСУ сдержали 37 атак на 5 главных направлениях фронта.

Вооруженные силы Украины продолжают отражать многочисленные атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за минувшие сутки на этих линиях фронта россияне пытались реализовать 37 атак.

Подробности сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченные позиции к югу от населенного пункта Ивановское. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Григоровки. Бои за город Бахмут продолжаются. Враг "накрыл" обстрелами населенные пункты Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Купянском направлении россияне пытались наступать в районе Масютовки. От артиллерийского и минометного огня пострадали Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петр-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

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На Лиманском направлении армия РФ ударила авиацией в районе Невского и реализовала артобстрелы по Макеевке, Невскому и Белогоровке Луганской области и по Торскому, Верхнекаменке и Спорному в Донецкой области. Россияне пытались вести наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки. Успеха не имели.

На Авдеевском направлении идут бои за саму Авдеевку (по городу враг нанес авиаудар), а также в направлении Первомайского. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Город Марьинка также остается одним из эпицентром боевых действий, Силы обороны сдерживают атаки россиян. Возле города и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. Также на Марьинском направлении россияне вели плотный огонь по Георгиевке, победе и Новомихайловке (Донецкая область).

Россияне не смогут двинуться на Славянск и Константиновку

Напомним, что в своем последнем анализе событий, разворачивающихся на фронтах в Украине, американские аналитики ISW пришли к выводу, что даже в случае оккупации Бахмута РФ не хватит сил, чтобы двинуться дальше в сторону Славянска или Константиновки.

Говорят, что обе военные силы РФ сильно истощены, а без контроля над наземными линиями связи вокруг Бахмута, наступление за пределы Бахмутского района невозможно.

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