52-летний мужчина госпитализирован.

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Сумскую область - 71 домохозяйство района осталось без света.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, сейчас в больнице", - заявил Живицкий.

Также он отметил, что повреждена электросеть - 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время.

В то же время, количество поврежденных домов устанавливается.

"Всего за день враг открывал артиллерийский огонь 5 раз по территории Середино-Будской, Эсманской, Глуховской общин. Всего более 60 прилетов", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, в приграничных районах Сумщины новый учебный год начнется в онлайн режиме.

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