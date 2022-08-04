В результате атаки врага вспыхнули пожары.

Утром в четверг, 4 августа, российские оккупанты нанесли многочисленные артиллерийские и минометные удары по Сумщине.

Как отметил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, с 5:00 россияне начали обстрел Шалыгинской общины.

"12 минометных прилетов. И еще 10 прилетов из артиллерии в шесть утра. С половины шестого начался минометный огонь по Краснопольской общине, 8 прилетов. Новослободская община: почти в шесть утра по двум селам общины россияне открыли огонь, 6 прилетов по частным домам гражданских людей, улицам, огородам", - отметил он.

По словам председателя ОВА, в результате атаки врага вспыхнули пожары.

"Предварительно, обошлось без человеческих жертв", - добавил Живицкий.

Ранее стало известно, что в поселке Мирополье на Сумщине в результате утреннего массированного вражеского обстрела разбиты могилы на кладбище, повреждены линии электропередач и ряд домохозяйств.

За сутки среды, 3 августа, российские военные шесть раз обстреляли пограничные общины Сумщины, всего зафиксировано 62 "прилета".

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