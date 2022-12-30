Информация о последствиях обстрела еще уточняется.

Оккупанты обстреляли Семеновку в Черниговской области, в результате чего один человек погиб, город остался без электроснабжения.

Как сообщили в Офисе президента Украины, оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно, применив ствольную артиллерию.

"Зафиксировано три "прилета". В городе исчезла электроэнергия. Сейчас известно об одном погибшем", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о последствиях обстрела уточняется.

Ситуация на границе Украины

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее сообщал, что Украина готовится к возможному нападению россиян через три области.

Оккупанты регулярно обстреливают территорию Сумской и Черниговской областей, нанося разрушения инфраструктуре. Так, например, в сентябре российские оккупанты совершили массированный обстрел одного из районов Черниговщины. Тогда было зафиксировано более 50 взрывов.

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