По его словам, это может произойти из-за попытки агрессора перерезать Украине пути поставок западного оружия.

Украинские военные готовятся к возможному нападения российской армии с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые не были атакованы на первом этапе полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью, которое транслировалось во время информационного телемарафона, рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Это одна из задач агрессора - прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять", - сказал он.

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Нападение с территории Беларуси

Как сообщал УНИАН, в начале вторжения российские военные использовали территорию Беларуси, чтобы оккупировать Киевскую и Черниговскую области.

Уже в начале апреля украинские военные окончательно выбили агрессора из этих направлений.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности считают, что Кремль больше не собирается мириться с пассивной ролью Беларуси в войне, поэтому Лукашенко стоит перед выбором: либо входить в конфронтацию с Путиным, либо задействовать беларускую армию.

Недавно Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

12 октября стало известно, что Беларусь направила расконсервированную военную технику РФ для усиления оккупантов на востоке Украины.

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