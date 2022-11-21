В результате обстрела одна женщина погибла, три человека были ранены.

В Черниговской области будут судить российского военнослужащего, расстрелявшего автомобиль с семьей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации, Прилуцкая окружная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 26 февраля 2022 года военнослужащие страны-агрессора, двигаясь в центре с. Крупичполе Прилуцкого района, заметили гражданский автомобиль, который остановился, пропуская военную технику врага. В авто находилась супружеская пара, их дочь и зять.

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Обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. Далее, считая, что все четыре человека погибли, российские военнослужащие покинули место совершения преступления.

В результате преступных действий женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения различной степени.

Прокуроры вместе со следователями и сотрудниками оперативного подразделения Прилуцкого районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области установили личность военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, а также добыты достаточные доказательства его причастности к инкриминируемому преступлению.

Российскому военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Расстрел россиянами авто с мирными украинцами

В октябре 2022 года российские оккупанты на Херсонщине расстреляли гражданскую машину - убили отца и 14-летнего сына и ранили маленькую девочку. Об этом сообщал председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

1 ноября на кладбище в Изюме были изъяты останки трех погибших гражданских мужчин, которых расстреляли в машине российские оккупанты.

Захватчики не раз обстреливали авто гражданских в Украине. Ужасное преступление было совершено в конце февраля возле села Малая Рогань Харьковской области - враги взяли под контроль трассу и расстреляли более 20 гражданских авто с людьми.

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