Центральная часть города подверглась значительным разрушениям.

В ночь на понедельник, 30 мая, российские захватнические войска обстреляли город Новый Буг в Николаевской области.

Об этом сообщается на странице Новобугского городского совета в социальной сети Facebook.

"Уважаемая громада! Сохраняем спокойствие, не паниковать. Оставайтесь по домам, в укрытии. Центральная часть нашего города подверглась значительным разрушениям. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Местные власти призвали горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Более детальной информации пока нет.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 мая в Николаеве в результате вражеского обстрела многоэтажек погиб один человек, еще семь получили ранения. 29 мая российские оккупанты снова обстреляли город: один человек погиб, двое ранены.

Между тем председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уверен, что внезапное наступление русских на Николаев сейчас невозможно.

Как ранее сообщали в Генеральном штабе, на юге Украины украинские военные продолжают контрнаступление. Вследствие него на Южнобугском направлении оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных им рубежах.

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