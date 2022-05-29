Россияне 9 раз обстреляли территорию Новгород-Северского района и один раз - окраину Шосткинского района.

Российские захватчики за сутки уже 10 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Сегодня с территории России 10 раз обстреливали приграничье Черниговщины и Сумщины", - говорится в сообщении.

В частности, российские оккупанты 9 раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговской области. В связи с этим пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов.

Еще 5 российских минометных мин разорвалось на окраине Шосткинского района Сумской области.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, сегодня, 29 мая, Россия со своей территории обстреляла окрестности села в Шосткинском районе Сумской области.

"Сегодня около 13.00 Россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевска, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета", - констатировал он.

Живицкий добавил, что пострадавших от обстрела нет.

Вас также могут заинтересовать новости: