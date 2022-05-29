Внезапное наступление невозможно, ведь очень растянуто по времени, а защитники города всегда начеку.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что внезапное наступление российских оккупантов на Николаев сейчас невозможно.

"Для того, чтобы продвинуться на Николаев, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к Николаеву, взять окрестности, как-то продвигаться. То есть, спокойно могу сказать, что месяц или два в Николаеве не будет никого, а в Одессе - два-три месяца. Мы все будем видеть, это не будет так, что проснулись утром - а у нас танк в Николаеве", - рассказал он в интервью Янине Соколовой.

Он отметил, что такое наступление невозможно, ведь очень растянуто по времени, а защитники города всегда начеку.

"До нас доезжает ударная техника. Мы планируем, что с ними делать. Они закапываются в бетон, потому что понимают, что сейчас что-то пришлем. То есть ситуация другая и она зависит от общей ситуации в Украине, от наших успехов ВСУ на востоке страны и на общем дипломатическом фронте", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Кима, несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских оккупантов, все больше жителей Николаевской области возвращается домой.

Вас также могут заинтересовать новости: