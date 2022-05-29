Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что внезапное наступление российских оккупантов на Николаев сейчас невозможно.
"Для того, чтобы продвинуться на Николаев, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к Николаеву, взять окрестности, как-то продвигаться. То есть, спокойно могу сказать, что месяц или два в Николаеве не будет никого, а в Одессе - два-три месяца. Мы все будем видеть, это не будет так, что проснулись утром - а у нас танк в Николаеве", - рассказал он в интервью Янине Соколовой.
Он отметил, что такое наступление невозможно, ведь очень растянуто по времени, а защитники города всегда начеку.
"До нас доезжает ударная техника. Мы планируем, что с ними делать. Они закапываются в бетон, потому что понимают, что сейчас что-то пришлем. То есть ситуация другая и она зависит от общей ситуации в Украине, от наших успехов ВСУ на востоке страны и на общем дипломатическом фронте", - подчеркнул он.
Напомним, по данным Кима, несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских оккупантов, все больше жителей Николаевской области возвращается домой.