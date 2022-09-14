По предварительной информации, в результате удара пострадавших нет.

Российские оккупанты ударили по пригороду Запорожья.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил он.

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Старух уточнил, что именно громкие звуки этих прилетов было недавно слышно в Запорожье.

"Соблюдаем правила воздушной тревоги, они спасают жизни", - призвал Старух.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области партизан подорвал себя и двух российских оккупантов. В частности, россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе. Герой подорвал себя вместе с врагами, в результате чего один оккупант погиб на месте, другой в больнице.

Кроме этого ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированных районах Запорожской области морги забиты трупами оккупантов.

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