Эта РСЗО предназначена для поражения объектов бронированной и небронированной техники, а также живой силы.

Российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку новыми снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".

Как сообщили в Нацполиции, оккупанты обстреляли город из авиации и артиллерии, в результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Кроме того, разрушены не менее 15 домов. Также оккупанты попали в школу, которую только отреставрировали.

В свою очередь, портал "Милитарный" обратил внимание, что полиция показала фотографию с блоком системы управления 9Б706 от так называемого высокоточного 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для РСЗО "Торнадо-С". Они предназначены для поражения бронированной и небронированной техники, а также живой силы.

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