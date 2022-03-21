РФ ищет подходы к Беларуси для привлечения ее к войне, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что сейчас у противника наблюдается "оперативная пауза", идут бои местного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"В целом ситуация сейчас такая: оперативная пауза и идут бои местного значения. Даже в тех городах, где противник сконцентрировал свои основные усилия, - Мариуполь, зона ООС, Изюм, Волноваха, Херсон, Николаев - не удается противнику продвинуться. Там идут тактические бои местного значения", - рассказал Арестович.

Он пояснил, что эта оперативная пауза связана с тем, что у врага "нет возможности наступать".

"Они даже на самые "горячие" для них направления, самые важные бросают в бой уже сборные солянки: спортсменов, милиционеров, учебные центры. Это означает, что они должны где-то найти не менее 10-20 батальонно-тактических групп, чтобы бросить их на рычаги противостояния и достичь хоть какого-то успеха, который будет очень ограничен даже в их планах. А на поле боя - я не думаю, что вообще им удастся", - сказал Арестович.

Советник руководителя ОП отметил, что Россия ищет подходы к Беларуси для вовлечения ее в войну, а также ищет возможность провести "скрытую мобилизацию". "Сейчас объявили ее в так называемых "ЛНР" и "ДНР"... Хотя там огромные потери. И людей, которые не готовы к бою, бросают на наши заранее подготовленные позиции и под Херсоном, и под Харьковом, и под Марьинкой, и под Авдеевкой - повсюду", - отметил советник руководителя ОП.

По словам Арестовича, "из 10-ти российских армий, которые у них вообще есть, три уничтожены в Украине уже... и одна воздушная армия". "Это треть всех вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин назвал войну "военной операцией", цель которой - "демилитаризация" и "денацифицикация" Украины.

В Минобороны Украины поделились, что по состоянию на 21 марта в нашей стране уничтожены около 15 тысяч оккупантов.

В РФ утверждают, что в Украине во время "спецоперации" погибли только почти 500 человек.

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