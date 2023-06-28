Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Также указано, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли удар по территории Украины, задействовав 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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"Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Вчерашняя атака оккупантов-что известно

Российские оккупанты вчера вечером нанесли ракетного удара по Краматорску Донецкой области. По последней информации, погибли по меньшей мере четыре человека. Более 40 человек получили ранения. Под завалами могут находиться люди – окончательное количество жертв еще устанавливается.

Днем 27 июня российские войска также нанесли ракетный удар по Кременчугу. Это произошло ровно через год после того, как российская ракета попала в торговый центр в этом же городе, забрав жизни более 20 человек.

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