Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии.

Ночью российские оккупанты обстреляли Днепр и Никополь, в результате чего ранения получили несколько человек, в городах зафиксировано разрушение зданий.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил Резниченко.

Видео дня

По его данным в городе есть разрушения админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Он также отметил, что другие детали уточняются.

"Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", - рассказал председатель ОВА.

В городе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, машины, газопроводы и линии электропередачи.

"Ударил враг и по Марганецкой общине. Предварительно, без раненых и разрушений", - добавил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября россияне атаковали сразу три района области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Вас также могут заинтересовать новости: