Обошлось без жертв, поврежден объект инфраструктуры и фермерское хозяйство.

Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали сразу три района области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский", - сообщил он.

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По словам Резниченко, на Днепровский район захватчики направили две крылатые ракеты.

"Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование. Огнеборцы пламя уже укротили. Люди не пострадали", - сообщил он.

Между тем, по его словам, Никопольский район оккупанты накрыли огнем дважды.

"По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело", - говорится в сообщении.

Резниченко также сообщил, что по Синельниковскому району утром прилетели несколько российских ракет. Повреждено местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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