Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Россияне атаковали сразу три района области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский", - сообщил он.
По словам Резниченко, на Днепровский район захватчики направили две крылатые ракеты.
"Одну наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование. Огнеборцы пламя уже укротили. Люди не пострадали", - сообщил он.
Между тем, по его словам, Никопольский район оккупанты накрыли огнем дважды.
"По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Людей не задело", - говорится в сообщении.
Резниченко также сообщил, что по Синельниковскому району утром прилетели несколько российских ракет. Повреждено местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.