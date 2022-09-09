В результате обстрелов повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом. Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию. Люди не пострадали. Искорежены дачные дома и хозяйственные постройки. Информация по разрушениям уточняется", - сообщил он.

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Резниченко также отметил, что в других районах Днепропетровской области ночью обошлось без вражеских атак и на эту минуту спокойно.

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Пострадало одно из высших учебных заведений. Пока о пострадавших не известно, на месте работали спасатели ГСЧС.

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