В регионе остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически.

Российские оккупанты уже не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области. ВСУ подорвали их логистику.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Пивдень Наталья Гуменюк.

Она заявила, что в регионе остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически. В то же время все они находятся под огневым контролем ВСУ.

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Украинские воины метко и регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы на юге. Это подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сегодня на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

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