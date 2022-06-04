Обстрел велся из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Бахмуту, Краматорску, Константиновке и Лисичанску.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг нанес четыре ракетных удара с тактического ракетного комплекса "Точка - У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск", - говорится в сводке.

Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

Вместе с тем на Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 неподалеку Берестового и Клинового.

Также на Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленой Рощи. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

Вместе с тем на Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Продолжается систематическое огневое воздействие на позиции наших войск.

В то же время, украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях", - добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что россияне ракетами обстреляли Одесскую область.

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