В то же время враг бил по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

За прошедшие сутки, 25 ноября, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как пишет Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и склад боеприпасов врага.

В то же время оккупанты нанесли 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Также РФ атаковала Украину, применив 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

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В результате действий россиян есть раненые среди гражданских и пострадали частные жилые дома и другая инфраструктура. В эти сутки захватчики снова атаковали наше государство дронами, но последствия и подробности еще уточняются.

"Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российские захватчики вели наступательные и штурмовые действия на нескольких направлениях, ситуация на фронте остается сложной. Их потери по состоянию на утро 25 ноября составили уже 323 760 человек.

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