Аналитики уверены, что россияне не смогут достичь стремительного успеха на этом направлении.

Россия начала третью волну штурмов Авдеевки, увеличив количество атак на 30%. Впрочем, механизированные силы оккупантов на этот раз значительно слабее, чем во время двух предыдущих волн нападений.

Как сообщает Американский институт изучения войны (ISW), россияне утверждали, что их войска продолжали наступать на Северном и южном флангах Авдеевки и якобы продвинулись в промзоне. В то же время украинский Генштаб отмечал, что все потери позиций как со стороны Украины, так и со стороны оккупантов являются временными, устойчивых успехов нет.

Аналитики ISW предполагают, что россияне провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне наземных штурмов пехоты с высоким уровнем истощения, чтобы компенсировать свои потери в тяжелой технике.

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"Крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, составят значительную угрозу для украинских войск, обороняющихся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом район", - считают эксперты.

Бои за Авдеевку

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, что российские оккупанты во время новой волны наступления хотят окружить город Авдеевка Донецкой области или осуществить маневры, которые позволят взять под огневой контроль трассу, являющуюся основной логистической артерией.

Из-за постоянных обстрелов Авдеевка становится похожей на Марьинку, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам экспертов, российские оккупационные войска пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области снова и снова, пока не достигнут цели. Им нужно показать успехи, чтобы Кремль мог их использовать во время президентской кампании перед выборами.

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