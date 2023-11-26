Наши воины уничтожили десятки единиц артиллерии, ББМ и танков.

По состоянию на утро 26 ноября Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 324 830 военных.

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.

Кроме того, благодаря действиям наших защитников и защитниц вражеская армия потеряла и много разнообразной военной техники:

Видео дня

танков - 5513 (+11);

боевых бронированных машин ‒ 10279 (+16);

артиллерийских систем – 7874 (+23);

РСЗО – 907 (+2);

средства ПВО ‒ 597 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5901 (+93);

автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29);

специальная техника ‒ 1113 (+1)

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324) и самолетов (323), кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1565) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, за прошедшие сутки, 25 ноября, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. бойцы ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и склад боеприпасов врага.

В ISW отметили, что современные РЭБ помогли ВСУ успешно наступать в районе Бахмута.

В то же время в ночь на 26 ноября российские оккупационные войска снова атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed", но силы ПВО уничтожили 8 из 9 запущенных БПЛА.

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