В результате удара серьезно повреждено предприятие.

В Днепропетровской области ночь снова была сплошной воздушной тревогой.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его данным, под утро оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу.

"Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", - написал Резниченко.

Кроме этого, в Криворожском районе оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.

В результате этого обстрела людей не задело, но город Апостолово частично без света.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром купанты обстреляли Запорожье. В частности, в 05:13 российские оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из ракет сбила украинская ПВО.

А 19 мая российские оккупанты обстреляли село Большая Костромка в Днепропетровской области.

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